Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'ın görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devrettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı
Törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti. Bakan Güler, Orgeneral Avsever'e yeni hayatında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na da yeni görevinde başarılar diledi.
Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.
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