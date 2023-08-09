MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te 2 asker şehit oldu

Yayınlanma: 09.08.2023 - 19:44

Güncelleme: 09.08.2023 - 19:46

Kuzey Irak'tan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir"