Kara yollarında durum

20 Şubat 2022 Pazar, 08:20

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Muğla-Kale yolunun 24-27. ve Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresinde heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Trafik güvenliği dolayısıyla hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometrede servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Suluova-Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde bulunan T1 tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.