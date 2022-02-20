Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.
Muğla-Kale yolunun 24-27. ve Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresinde heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Trafik güvenliği dolayısıyla hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometrede servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelen ağır tonajlı taşıtlar ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Suluova-Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde bulunan T1 tüneli içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
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