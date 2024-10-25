Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 4-6. kilometrelerinde her iki yönde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Baklalı-Yılankale kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antalya-Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.
Orhaneli-Harmancık yolu, 80-81. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Çiğdemli-Kadışehri yolunun 46-50. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
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