Kara yollarında son durum

Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:34

Güncelleme: 25.10.2024 - 08:34

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatıldı.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 4-6. kilometrelerinde her iki yönde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Baklalı-Yılankale kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan menfez çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki oturma sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Orhaneli-Harmancık yolu, 80-81. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Çiğdemli-Kadışehri yolunun 46-50. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.