Karabağlar Belediye Başkanı, kadına şiddete karşı 24 saat 'nöbet' tutacak

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl da 24 saat sürecek bir nöbet tutacak.

Başkanlık makamını Tahsin Yazıcı Mahallesi’nde bulunan Kadın Hakları Parkı’na taşıyacak olan Kınay, gece yarısından itibaren gün boyunca da vatandaşlarla birlikte olacak.

KORTEJ SESSİZ YÜRÜYÜŞLE BAŞLAYACAK

Etkinlik, 24 Kasım saat 23.30’da Bozyaka Bahçem Kafe önünden başlayacak sessiz yürüyüşle başlayacak.

Hayattan koparılan tüm kadınlar için omuz omuza yürünecek olan kortej, Kadın Hakları Parkı’na kadar ilerleyecek. Saat 00.00’da parkta 24 saatlik nöbet başlayacak.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI SUSMAYACAĞIZ”

Başkan Kınay, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını vurgulayarak “Kadına yönelik şiddet, her geçen gün daha da artıyor. Bir daha eksilmemek için, kadınları yok sayan, öldüren, katilleri affeden zihniyete karşı susmayacağız, korkmayacağız, karanlığa teslim olmayacağız” dedi.

Geçtiğimiz yıl 452 kadının hayatını kaybettiğini hatırlatan Kınay, 2025 yılı Kasım ayına gelindiğinde bu sayının 407’ye ulaştığını, İzmir’de 20 kadının öldürüldüğünü belirtti.

“BU NÖBET UMUDUN VE DİRENİŞİN NÖBETİ”

Nöbetin yalnızca bir bekleyiş olmadığını bir anlamı olduğunu ifade eden Kınay “Bu parkın her köşesinde acısını paylaştığımız kadınlarımız var. Bir kadının çığlığı, bir annenin feryadı, bir çocuğun sessizliği içimizde derin yaralar açıyor. Bizler korkmadan, susmadan, vazgeçmeden o mücadeleyi büyütmek için buradayız. Bu nöbet direnişin nöbeti. Umudun nöbeti. Bir kadın düştüğünde hepimizin yaralandığını hatırlamanın nöbeti. Başımızı dik, öfkemizi diri tutacağız” dedi.

24 saat boyunca Tahsin Yazıcı Mahallesi Kadın Hakları Parkı’nda olacağını belirten Başkan Kınay, kadınları, erkekleri, gençleri ve adalete inanan herkesi nöbete davet etti Ve “Bu mücadele bir günün değil, bir ömrün mücadelesi. Gelin, karanlığa karşı aydınlığı, umutsuzluğa karşı umudu birlikte büyütelim. Kadın Hakları Parkı’nda nöbette buluşalım” diye konuştu.

Kadın Hakları Parkı’nda gün içinde Karabağlar Kent Konseyi tarafından hazırlanan, ilçedeki kadın cinayetlerinin toplumda yarattığı derin acıyı ve kayıpları gözler önüne seren “Gülümsemesi Yarım Kalan Kadınlar” belgeselinin de gösterimi yapılacak.