Karabağlar’da başkan seçilen CHP’li Kınay mazbatasını aldı

Karabağlar’da yüzde 46.32 oy alarak Karabağlar’ın ilk kadın belediye başkanı seçilen Helil Kınay, mazbatasını Karabağlar İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.04.2024 - 15:02
Karabağlar’da başkan seçilen CHP’li Kınay mazbatasını aldı
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde İzmir’in Karabağlar ilçesinde yüzde 46.32 oy alarak Karabağlar’ın ilk kadın belediye başkanı olan Çevre Yüksek Mühendisi Emine Helil İnay Kınay, CHP’li 22 meclis üyesi ile birlikte mazbatasını Karabağlar İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı. 

İhsan Alyanak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve büyük bir coşkuya sahne olan mazbata törenine Başkan Kınay’ın yanı sıra bu dönem Karabağlar Belediye Meclisi’nde görev yapacak meclis üyeleri, partililer ve muhtarlar ile CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 

Başkan Kınay, seçim kurulu görevlisinden mazbatasını aldıktan sonra, bu kez meclis üyelerine tek tek mazbatalarını takdim etti. 


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