Karabük merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Karabük merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu sağladığı belirtilen 14’ü infaz koruma memuru, 22 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde sağladığı iddia edilenleri takibe aldı. 14’ü infaz koruma memuru olmak üzere 23 kişi tespit edildi.
Karabük, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Konya’da yapılan operasyonlarla 14 infaz koruma memuru ile 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 3 koğuşta yapılan aramalarda, 558 uyuşturucu hap, 97,96 gram Hint keneviri tohumu, 2 görüntülü MP3 çalar, 5 hafıza kartı, 5 ucu sivriltilmiş şiş, 34 parça kırık vaziyette hap, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat, 3 kurusıkı silah ve daha önce kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda hap kapsülleri ele geçirildi.
Gözaltına alınanların emniyetteki sorguları ile diğer 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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