Karabük Safranbolu'da feci kaza: Boşaltılmaya çalışılan av tüfeği ateş aldı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

29.05.2026 17:02:00
DHA
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kuzeninin elindeki av tüfeğini boşalttığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralanan 23 yaşındaki Adem Demirel, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından tüfeği ateşleyen kuzen Y.D. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Y.D.'nin (26) av tüfeğini boşalttığı sırada silahın ateş alması sonucu başına saçma isabet eden kuzeni Adem Demirel (23), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Akkışla köyünde meydana geldi. Y.D., av tüfeğini boşalttığı sırada ateş aldı. Tüfeğin ateş almasıyla saçma, yanında bulunan kuzeni Adem Demirel’in başına isabet etti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Adem Demirel, Safranbolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Demirel, kurtarılamadı. Y.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

