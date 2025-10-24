Karabük’te heyelan... Demir yolu hattı seferlere kapatıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025 14:38:00
Güncellenme:
DHA
Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle hat, tren seferlerine kapatıldı.

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki kısımda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle demir yolu hattı seferlere kapatıldı.

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle, söz konusu hat ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatılmıştır. Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferleri sürdürülmektedir. Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir."

İlgili Konular: #Heyelan #karabük #Ulaşım #demiryolu

