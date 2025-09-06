Karabük'te iki otomobilin çarpışıp alev aldığı kazada ölü sayısı 4’e çıktı

Kaza, önceki gün Kastamonu Daday kara yolunun Kababayır mevkisinde meydana geldi. Mustafa Oğuz (43) yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile Yaşar Yarış’ın (44) kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından iki otomobil de alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Yarış ile aynı araçtaki annesi Zeynep Yarış (64) ve kızı Zeynep’in (16) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Yaşar Yarış’ın oğlu Halil Yarış (18) ile diğer sürücü Mustafa Oğuz, eşi Nezahat (39), çocukları Ömer Faruk (10) ve Yusuf Oğuz (15) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan Mustafa Oğuz da bu sabah hayatını kaybetti.