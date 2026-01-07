Karabük’te yangın paniği: 2 katlı tarihi konak alev alev yandı!

Safranbolu ilçesi Tarihi Çarşı Mevkii Akseki Sokak’ta Hakan H.’ye ait 2 katlı tarihi konakta saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ahşap konağı sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KONAKTA BÜYÜK ÇAPTA ZARAR OLUŞTU
Polis ekipleri konağın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında konakta büyük çapta zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.