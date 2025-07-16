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Karabük’ün telefon kodu kaç? Karabük’ün alan kodu kaç?

Karabük’ün telefon kodu kaç? Karabük’ün alan kodu kaç?

16.07.2025 16:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Karabük’ün telefon kodu kaç? Karabük’ün alan kodu kaç?

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Karabük, sanayi ve tarihî dokusuyla dikkat çeken bir şehirdir. Türkiye’nin ilk demir-çelik tesislerinin kurulduğu şehir olarak ekonomide önemli bir rol oynar. Telefonla iletişimde ise Karabük’ün kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Karabük’ün telefon kodu kaç? Karabük’ün alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Karabük, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Karabük'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Karabük’ün telefon kodu kaç? Karabük’ün  alan kodu kaç?

KARABÜK'ÜN TELEFON KODU KAÇ?

Karabük iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 370’dir. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Karabük için bu kod 370 olarak belirlenmiştir.

KARABÜK'ÜN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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