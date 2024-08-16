Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'nden 'maymun çiçeği' açıklaması

Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:04

Güncelleme: 16.08.2024 - 12:04

Afrika'da ortaya çıkan Maymun çiçeği (mpox) virüsü ocak ayından bu yana görülmemiş bir hızla yayılırken kıta genelinde acil durum ilan edildi.

Türkiye'deki Afrikalı üniversite öğrenci yoğunluğu dikkat çekerken bölgeden çok sayıda öğrencisi olan Karabük Üniversitesi'nde de açıklama geldi.

TİTİZLİKLE TAVSİYELERE UYULUYOR

Karabük Üniversitesi, uluslararası öğrencilerin de diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini, geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edildiğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesi'nin öğrencileri, personeli ve halkı, sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtildi.

Devletin ilgili kurumlarıyla koordineli çalışarak önlemlerin titizlikle alındığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz" ifadelerine yer verildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ekim 2023'te Anadolu Ajansı'nın uluslararası vakıflardan paylaştığı verilere göre Afrikalı öğrencilerin eğitim için tercih sıralamasında 8. sırada bulunan Türkiye'yi 2020'de 28 binden fazla Afrikalı öğrenci eğitim için tercih etti. 2023 yılında ise toplam 61 bin Afrikalı öğrenci Türkiye'de eğitim aldı.

CHP eski milletvekili Gürsel Tekin, konuya dikkat çekerek Türkiye'deki Afrikalı üniversite öğrenci yoğunluğuna işaret etti.

Tekin "Üniversiteler açıldığında Afrika ülkelerinden Türkiye’ye binlerce öğrenci gelecek. Gereken önlemler alındı mı?" diye sordu.