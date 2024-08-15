Son Dakika... Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği var mı?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı kamuoyunda 'maymun çiçeği' olarak bilinen özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmadığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı kamuoyunda 'maymun çiçeği' olarak bilinen özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ''Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.
Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.
Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.
Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.''
DSÖ UYARIDA BULUNMUŞTU
Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün maymun çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu açıklanmıştı.
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