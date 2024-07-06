Karabük'te acı olay: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 11:16
Karabük'te acı olay: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Naciye Dereli’ye (72) çarptı.

Kazada Dereli ağır yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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