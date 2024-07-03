Karabük'te feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:12
Karabük'te feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı
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Kaza, Bostanbükü Kavşağında meydana geldi. C.T. idaresindeki Wolksvagen marka otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken önce kavşağa giriş yapmaya çalışan M.S. idaresindeki kamyonetle ardından U.E.(51) idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan C.T. ve S.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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