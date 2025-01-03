Samsun merkezli fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Samsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçlarına yönelik 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekiplerince Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 7 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- Asgari ücret AKP’nin Suriye politikasını gölgede bıraktı
- Peş peşe transferler… Zuhal Olcay da kadroda!
- Meclis'teki cenaze töreninde gergin anlar