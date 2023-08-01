Karabük’te gaspçı neye uğradığını şaşırdı, o anlar kameraya yansıdı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 18:56

Güncelleme: 01.08.2023 - 21:05

Olay, Bayır Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. S.A. isimli bir kadın kaldırımda yürürken yabancı uyruklu şahıs tarafından gasp edildi. Kadının çığlık sesine koşan Karabük Belediyesinde çalışan güvenlik görevlisi Tahsincan Mert Ordu şüpheli şahsın peşinden koşarak yakaladı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gasp edilen kadının şikayetçi olduğu şüpheli polis merkezine götürüldü. Şahsın daha öncede aynı suçu işlediği ve arandığı öğrenildi.

'KOVALAYARAK POŞETİ ELİNDEN ALDIK'

Güvenlik görevlisi Tahsincan Mert Ordu, nöbet sırasında belediyeye ait bir minibüs şoförünün durarak kendilerinden yardım istediğini belirterek, “Şoför araçta yabancı uyruklu bir vatandaşın olduğunu ve inmediğini söyledi. Biz de araçtan indirmeye çalıştığımız sırada şahıs başka bir kadının çantasını almaya yönelik bir girişimde bulundu. Tabi engelledik.” dedi. Şahsın yol boyu ilerledikten sonra S.A. isimli kadını gasp etmeye çalıştığını ifade eden Ordu, “Saldırıp kaçtıktan sonra arkasından kovalayarak poşeti elinden aldık. Kadın arkadaşımıza teslim ettik. Daha sonra şahsı polis ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” diye konuştu.

Ordu, gasp edilen kadının çok korktuğunu ve şüpheli şahıstan şikayetçi olduğunu aktardı.