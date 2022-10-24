Karabük'te görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
Karabük'te görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Keven yaşamını yitirdi.
Karabük Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında çalışan Keven (42), sabah saatlerinde görevi başındayken aniden rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Keven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizinden öldüğü belirlenen Keven için Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi.
Keven'in Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.
Törene, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve askeri personel de katıldı.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu