Karabük'te görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

Karabük'te görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Keven yaşamını yitirdi.

AA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:39
Karabük'te görevi başında kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti
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Karabük Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında çalışan Keven (42), sabah saatlerinde görevi başındayken aniden rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Keven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizinden öldüğü belirlenen Keven için Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi.

Keven'in Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

Törene, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve askeri personel de katıldı.


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