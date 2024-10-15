Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 08:45

Kaza Karabük-Safranbolu karayolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. E.K. idaresindeki 06 CDJ 590 plakalı otomobille, Z.D. idaresindeki 16 NDK 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerden E.K. ile yolcu olarak bulunan E.K. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #karabük #otomobil #kaza

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