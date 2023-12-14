Karabük'te kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evinin bahçesinde kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde evinin bahçesinde bir kişinin define kazısı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda, Osmanlı döneminden kalma 1 tabanca, 17 tarihi obje ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Evin sahibi gözaltına alındı.
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