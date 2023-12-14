Karabük'te kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evinin bahçesinde kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:48
Karabük'te kaçak define kazısı yaparken suçüstü yakalandı
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde evinin bahçesinde bir kişinin define kazısı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda, Osmanlı döneminden kalma 1 tabanca, 17 tarihi obje ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Evin sahibi gözaltına alındı.


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