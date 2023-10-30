Nevşehir'de kaçak define kazısı: 7 gözaltı
Nevşehir'de define bulmak için kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Alemli köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, define arayan 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
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