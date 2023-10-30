Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Nevşehir'de kaçak define kazısı: 7 gözaltı

Nevşehir'de define bulmak için kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:20
Nevşehir'de kaçak define kazısı: 7 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Alemli köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, define arayan 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.


Nevşehir Define KAÇAK Kazı kaçak

İlgili Haberler

100. yılda 100 kadın hedefine ulaşıldı

100. yılda 100 kadın hedefine ulaşıldı
Bakanlık definecilikten de para kazanıyor: ÇED raporu 60 bin TL...

Bakanlık definecilikten de para kazanıyor: ÇED raporu 60 bin TL...
El yapımı patlayıcıyla define arayan 9 kişiye gözaltı

El yapımı patlayıcıyla define arayan 9 kişiye gözaltı

En Çok Okunan Haberler