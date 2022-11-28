Muğla'da 'kaçak' tarihi eser kazısına suçüstü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 2 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

DHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:07
Muğla'da 'kaçak' tarihi eser kazısına suçüstü
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Göktepe mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen polis, Bodrum Antik Tiyatrosu'nun güney yamacına yaslanan Göktepe'nin üst bölümlerinde kaya içine oyulmuş, zengin ailelere ait çok sayıda oda mezarların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Baskında M.Ö. ile C.Ö. suçüstü yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kaçak kazıda kullanılan 2 kürek, 1 kriko, 1 demir kazma, 2 balyoz keskisi, 1 pense ve 1 çekice el konuldu. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu. 


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