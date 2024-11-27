İstifa kararı almıştı: Beşiktaş'ta Hasan Arat'tan ilk açıklama!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 16:52

Güncelleme: 27.11.2024 - 16:52

Hasan Arat, Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantının içeriğiyle ilgili bilgileri paylaşan Arat, "Biliyorsunuz dün gece bir ayrılık kararı açıklandık, bugün iletişimdeki ayrılık kararını açıkladık. Futbol branşında Beşiktaş dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımızı üzgün, biz de üzgünüz. Daha iyi nasıl oluruz diye düşünürek formüller aradık. Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir. Bu sarsıntıları bir uyarı olarak görüyoruz. Benim özel durumum nedeniyle bir boşluk oluştu. Bugün itibariyle Futbol A.Ş.'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den sorumlu onlar olacak. Ben genel olarak kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Bunun doğru olacağına inanıyorum" dedi.

Arat sözlerine şöyle devam etti:

"Gecikmiş kararlarımız olduysa bunun bilincindeyiz. Kolay bir ortamda değiliz. Süper Kupa finaliyle başlayan serüvende gelinen noktayı en ince ayrıntısına kadar araştırmaktayız. Sarsıntılar sonrasında göreve gelmiş bir yönetimiz. Elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bir saat içinde herkes beni yollamak için mücadele etti. Biraz daha iyi okusalardı, doğrunun ne olacağını göreceklerdi. Yazılanlara dikkat etmek lazım. Biz Beşiktaş için uğraşıyoruz. Kimse Beşiktaş'la uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler ellerini çeksinler. Varsa bir kongre, mayıs ayında gelip aday olsunlar. Herkes kendine gelsin. Biz sportif olarak başarılı olmadığımızın bilincindeyiz. Beşiktaş camiası kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübüdür, her türlü mücadeleyi verir."

"KARARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Hasan Arat, alınan kararların arkasında olduklarını belirtip, "Yarın akşam önemli bir maçımız var. Bu aynı zamanda milli bir maçtır. Bu sarsıntılar neden yaşandı diyebilirsiniz, sarsıntılar güç verir. Hocamızla da konuştuk. Bu mücadeleden iyi ayrılmak istiyoruz. Bizler burada gönüllü bir görevdeyiz. Sakın çevrenizde benim çalışma arkadaşlarımı rencide edecek açıklamalarda bulunanlara imkanlar vermeyin. Bunun kararını Beşiktaş genel kurulu verir. Beşiktaş taraftarı bizi istemediği anda burada bir dakika durmayız. Ben bu kulübün içinden yetiştim, taraftarın istemediği bir yönetici olmam. Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir. Biz yönetim kurulu olarak sarsıntının getirdiği yalancı dengelerden kurtulduk. Kararımızı aldık. Kararımızın arkasındayız. Hep birlikte bu dönemi atlatacağımıza inanıyoruz. İyi zamanlarda herkes destek olur. Biz zor günler yaşıyoruz, Beşiktaş 121 yıllık kulüp bugünleri de atlatmasını bilecektir. Bir derdiniz varsa gelin belgeinizi teslim edin, iftira atmayın. Herkesin büyük bir desteğini hissettik. Nasıl destek oluruz diye sordular. Büyük Beşiktaş camiasına şükranlarımı sunuyorum desteklerini verdikleri için" açıklamasında bulundu.

"TALEBİ VARDI, ONU YERİNE GETİRDİM"

Samet Aybaba'nın ayrılığıyla ilgili soruya Hasan Arat şu yanıtı verdi:

"Samet Aybaba da profesyoneldir. Kulüp, profesyonelleriyle ilgili bir tasarrufta bulunmuştur. Kararımızın arkasındayız. Bu kararı almak zorundaydık, tüm sorumluluğa da bana aittir. Ben habersiz bir iş yapmadım. Whatsapp'tan bildirdim. Benden bir talebi vardı onu yerine getirdim."

Beşiktaş'ta gelecek yıl yapılacak kongrede adaylığıyla ilgili bir karar almadığı söyleyen Arat, "Henüz bir karar almadım adaylıkla ilgili. Ben kararımı camiamla paylaşırım. Benim kararımı camiam benden duyar. Ayrılma durumum olursa Beşiktaş camiasına vedamı yaparım. İşimize bakalım, çok işimiz var" dedi.

Sağlığıyla ilgili soruyu Arat şöyle yanıtladı:

"Bu benim özel durumum, nezaketinizden dolayı teşekkür ederim ama aynı nezaketle de bu bilginin bende kalmasına müsaade ederseniz mutlu olurum. Gayet iyiyim, çok teşekkürler"

Bugün Onur Göçmez'le birlikte istifa kararı alan Işıl Zeybek için Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

"Kaan bey (Şakul) görevine devam edecek. Işıl hanım müsade istedi. Kendisi çok değerli bir hocamızdır. Kendisinin şahsi kararına saygı duymak lazım."

GIOVANNI VAN BRONCKHORST KARARI

Hasan Arat, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevinde devam edeceğini belirtip, "Giovanni van Bronckhorst'la görüştüm Göztepe maçının ardından. Üzgündü. Ertesi gün tekrar görüştüm. Maçtan sonra değerlendirmeler yapacağımız söyledim. Yönetim kurulunun kararının kendisiyle devam etmek olduğunu söyledim. Gerektiğini kararı alırız. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız" ifadelerini kullandı.

Arat ödenmeyen maaşlarla ilgili, "Bu sıkıntıları yaşayan sadece Beşiktaş değil. Çözümlerini bulmaya çalışıyoruz. Bunlarla kimse bir şey kazanamaz. Bunlar Beşiktaş'a yara veriyor. Böyle dertlerimiz yok mu? Var. Çözmek için uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.