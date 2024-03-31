Karabük'te seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Karadağ ve Çetinkayal ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Karabük yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:00

Karabüklüler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Karabük'te seçimi hangi aday kazandı?

KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Bayram Karadağ, AKP'den Özkan Çetinkayal, İYİ Parti'den Abdullah Adatepe, Zafer Partisi'nden Ali Ayhan Şensoy, Yeniden Refah Partisi'nden İsmail Özer, ve DEM Parti'den ise Emine Kaya Karabük belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KARABÜK'TE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Karabük'te "Bayram Karadağ, Özkan Çetinkayal, Abdullah Adatepe ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Karabük 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.