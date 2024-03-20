Seçime geri sayım… Dikkat çeken anket sonucu: Adana’da kim önde?

ASAL Araştırma'nın Adana anketinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar, AKP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in 1 puan önünde görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:02
Seçime geri sayım… Dikkat çeken anket sonucu: Adana’da kim önde?
Abone Ol google-news

Asal Araştırma, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı anketin sonucunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Anket, 4-11 Mart tarihleri arasında 1653 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu soruldu.

Sonuçlara göre mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar yüzde 40.3 ile ilk sırada yer aldı. AKP ve MHP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in oy oranı ise yüzde 39.2 oldu.

İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş yüzde 7.6 oy alırken DEM Parti'nin adayı Mahfuz Güleryüz'ün oyu yüzde 4.6; Zafer Partisi'nin adayı Umut Yanar'ın oyu yüzde 2.2; Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selahattin Baysal'ın oyu ise yüzde 1.8 olarak ölçüldü. 


Asal araştırma haberleri Adana haberleri Zeydan Karalar haberleri Fatih Mehmet Kocaispir haberleri

İlgili Haberler

Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi

Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi
Hastalarla karşı karşıya geliyorlar: Hekimlere ‘anket baskısına’ tepki

Hastalarla karşı karşıya geliyorlar: Hekimlere ‘anket baskısına’ tepki
Ankara yarışında kim önde... Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!

Ankara yarışında kim önde... Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Soruşturma açılmamasını kınıyorum’

‘Soruşturma açılmamasını kınıyorum’
Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı

Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı
CHP kurmayları: Başta Karadeniz olmak üzere kırmızılar görebilirsiniz

CHP kurmayları: Başta Karadeniz olmak üzere kırmızılar görebilirsiniz
Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı

Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
Turgut Altınok'a Habertürk canlı yayınında soğuk duş! Mehmet Akif Ersoy'un yanıtı gündem oldu: 'Zaten bir sürü malınız var...'

Turgut Altınok'a Habertürk canlı yayınında soğuk duş! Mehmet Akif Ersoy'un yanıtı gündem oldu: 'Zaten bir sürü malınız var...'
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü
CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturmasında yeni gelişme: Eski mülk sahibi ifade verdi
Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’

Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’