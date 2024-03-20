Seçime geri sayım… Dikkat çeken anket sonucu: Adana’da kim önde?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:02

Güncelleme: 20.03.2024 - 11:03

Asal Araştırma, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı anketin sonucunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Anket, 4-11 Mart tarihleri arasında 1653 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu soruldu.

Sonuçlara göre mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar yüzde 40.3 ile ilk sırada yer aldı. AKP ve MHP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in oy oranı ise yüzde 39.2 oldu.

İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş yüzde 7.6 oy alırken DEM Parti'nin adayı Mahfuz Güleryüz'ün oyu yüzde 4.6; Zafer Partisi'nin adayı Umut Yanar'ın oyu yüzde 2.2; Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selahattin Baysal'ın oyu ise yüzde 1.8 olarak ölçüldü.