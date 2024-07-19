Karabük'te sulama tankeriyle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin sulama tankeriyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:33
Karabük'te sulama tankeriyle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
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F.I. idaresindeki 34 EDJ 788 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu 5000 Evler köprüsü mevkisinde, E.K. idaresindeki 34 ZVZ 38 plakalı sulama tankeriyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü ile yanındaki N.I. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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