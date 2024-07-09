Karabük’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:33

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:33

Merkeze bağlı Burunsuz köyü yakınlarındaki ormana saat 14.00 sıralarında yıldırım düştü.

Yıldırımlar birlikte örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor.