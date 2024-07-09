Karabük’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Karabük'te düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:33
Karabük’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
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Merkeze bağlı Burunsuz köyü yakınlarındaki ormana saat 14.00 sıralarında yıldırım düştü.

Yıldırımlar birlikte örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor.


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