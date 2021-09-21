Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

AA
21 Eylül 2021 Salı, 07:26
Karabük'te yediği mantardan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
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Yeşil Mahalle'de ikamet eden Gülizar Kuşcu, akşam yemeğinde mantar yedi.

Kuşçu'nun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık görevlileri, Kuşcu'yu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


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