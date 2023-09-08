Karabük'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Karabük'te yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırında çalışan Emrah Yılmaz (35), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.
Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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