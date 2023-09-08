Karabük'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük'te yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:16
Karabük'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırında çalışan Emrah Yılmaz (35), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine bilgi verdi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 


Player Alanı
işçiler

İlgili Haberler

Fabrika işçisinin üzerine demir kapak düştü

Fabrika işçisinin üzerine demir kapak düştü
Manisa'da fabrika işçilerini taşıyan servis kavun tarlasına uçtu: 11 yaralı

Manisa'da fabrika işçilerini taşıyan servis kavun tarlasına uçtu: 11 yaralı
FEDAŞ işçilerinden AKSA Holding önünde eylem

FEDAŞ işçilerinden AKSA Holding önünde eylem

En Çok Okunan Haberler