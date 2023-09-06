Fabrika işçisinin üzerine demir kapak düştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde üzerine demir kapak düşen fabrika işçisi, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 06:58
Fabrika işçisinin üzerine demir kapak düştü
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Barış Mahallesi 1802 Sokak üzerinde bulunan basınçlı tank ve kap üretim fabrikasında, gece vardiyasında çalışan fabrika işçisi K.A.’nın üzerine bilinmeyen bir sebepten dolayı demir kapak düştü.

İŞÇİLER YARDIMA KOŞTU

Fabrika işçileri demir kapağın altında kalan K.A.’nın yardımına koştu. K.A. kapağın altından çıkarılırken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan K.A. ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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