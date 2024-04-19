Karaburun açıklarında 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botta bulunan 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 17 Nisan saat 02.10'da, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini aldı.
Bölgeye harekete geçen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardın Göç İdaresine götürülecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!