Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği 13. kez kapılarını açıyor
İzmir’de Karaburun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Kösedere Üzüm Şenliği, iki yıllık pandemi arasının ardından Pazar günü 13’üncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak.
Karaburun
Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği
Kösedere Üzüm Şenliği 21 Ağustos Pazar günü kapılarını
açıyor. İlçenin üzümü ile
nam yapan Kösedere Köyü’nde düzenlenecek festival saat 11.00’de
açılış töreni ve kortej ile başlayacak. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin de desteklediği şenlik kapsamında; ‘En Güzel
Üzüm’ ve ‘Geleneksel Kösedere Güzellik Yarışması’, üzüm
ve yöresel tatların satışa sunulacağı stantlar, atölyeler,
yarışmalar, söyleşiler, müzik dinletileri, konserler ve şovlar
ziyaretçilerle buluşacak.
Festival için, İzmir ve İzmir dışından çok sayıda tur şirketinin de katılım göstereceğini ifade eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, on binlerce ziyaretçi beklediklerini söyledi. Festivale ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını anlatan Başkan Erdoğan, deniz turizminin yanında gastronomi alanında da öncü olan Karaburun’a yakışan bir festival programı hazırladıklarını sözlerine ekledi.
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