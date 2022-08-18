Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği 13. kez kapılarını açıyor

18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:26

Karaburun Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Kösedere Üzüm Şenliği 21 Ağustos Pazar günü kapılarını açıyor. İlçenin üzümü ile nam yapan Kösedere Köyü’nde düzenlenecek festival saat 11.00’de açılış töreni ve kortej ile başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği şenlik kapsamında; ‘En Güzel Üzüm’ ve ‘Geleneksel Kösedere Güzellik Yarışması’, üzüm ve yöresel tatların satışa sunulacağı stantlar, atölyeler, yarışmalar, söyleşiler, müzik dinletileri, konserler ve şovlar ziyaretçilerle buluşacak.



Festival için, İzmir ve İzmir dışından çok sayıda tur şirketinin de katılım göstereceğini ifade eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, on binlerce ziyaretçi beklediklerini söyledi. Festivale ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını anlatan Başkan Erdoğan, deniz turizminin yanında gastronomi alanında da öncü olan Karaburun’a yakışan bir festival programı hazırladıklarını sözlerine ekledi.