Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği 14’üncü kez kapılarını açıyor

Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:35

Güncelleme: 16.08.2023 - 15:35

Karaburun Belediyesi’nin Karaburun’un özgün doğal ürünlerini tanıtmak, korumak ve yarınlara bir ekonomik değer olarak taşımak amacıyla düzenlediği şenliklerden, Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği 14. kez kapılarını açıyor. 19 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek kortejler ile başlayacak şenlikte atölyeler, söyleşiler, yarışma ve konserler düzenlenecek. Dopdolu yaşanacak şenlikte sultaniye ve çeşit çeşit üzümlerin yanı sıra yöresel gıda ürünleri ve el işi üretimlerinin yer alacağı stantlar yurttaşlarla buluşacak.

Yöresel lezzetler peşinde ve doğallık arayışındaki yurttaşlar ve yerelliğin izinde samimi bir köy atmosferinde düzenlenecek Kösedere Üzüm Şenliği’ne yurttaşları davet eden Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan, geleneksel hale gelen şenliğin yurtiçinden olduğu gibi yurtdışından da ziyaretçileri olduğunu belirtti.

Şenlik kapsamında ‘En Güzel Üzüm Yarışması’ ve ‘Üzüm Güzeli Yarışması’ düzenlenecek festivalde yerel gastronomi ve lezzet durakları olacağını belirten Erdoğan, “Pandemi nedeniyle iki yıl verdiğimiz aradan sonra 13. Şenliğimizi geçen yıl düzenlemiştik. Gerçek bir kavuşmaydı ve bu yıl yeniden kavuşuyoruz. İlçemiz, 1950’li yıllara kadar önemli bir üzüm ihracatçısı kentti. Biz Karaburun Belediyesi olarak köylerimizde üretimi kooperatiflerimizle teşvik ederek, ilçemiz adını yöresel ürünlerde yeniden marka haline getirmek için çalışıyoruz. Yerelde kalkınma bakışımız, köylerimizde üreterek var olmak; ürünlerimizle hemşerilerimizin ekmeğini büyütmek amacını taşıyor. Üzümümüzü yesinler, bağını da sorsunlar! Çünkü burada tadacakları üzüm, kökü Karaburun’un onlarca yıllık birikimi geleneksel tarım uygulamalarına dayanan bir üretim sürecinin damak tadına yansıması aslında. Cumartesi günü ailecek yaşanacak güzel bir gün, şenliğimiz, denizimiz sizi bekliyor” dedi.