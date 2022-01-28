Karaburun'da geleneksel levrek avı başlıyor

28 Ocak 2022 Cuma, 06:53

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışma, İzmir başta olmak üzere farklı kentlerden gelen olta tutkunlarını buluşturması açısından önemli.

Etkinlikler 800 kişi ile sınırlandırılırken, yarışma sadece At-Çek (spin) disiplininde yapılacak. Amatör balıkçıları bir araya getirecek organizasyon, sportif amaçlı balık tutulmasını sağlayarak gerektiği durumlarda sosyal sorumluluk bilinci ile balıkların salım yapılması bilincini uyandırmayı amaçlıyor. Amatör balıkçılığın sürdürülebilirliği açısından yarışmada 40 santimetre altındaki levrekler değerlendirmeye alınmayacak.

Yarışmanın amatör sportif balıkçılık yapan vatandaşların yoğun ilgisine sahne olduğu söyleyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Söyleşi ve aktivitelerin de bulunduğu yarışmada katılımcılara ve ailelerine sucuk ekmek, çorba ikramı ve çeşitli sürprizler hazırlayacağız." dedi.