Karaburun’da köylülerin karşı çıktığı türbinlerin sayısı 128’e çıkacak

Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2024 - 04:00

Son olarak İzmir’de yurttaşların yıllardır mücadele ettiği Lodos Karaburun Elektrik Üretim Şirketi’nin RES projesinin kapsite artışına onay verildi. Başvuruyu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Yurttaşlar daha önce de açtıkları davayla projenin büyümesini engellemek istemiş, ancak yerel mahkemenin verdiği karar Danıştay tarafından bozulmuştu.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Şirket aldığı bu onayla birlikte alandaki iznini daha önce aldığı 87 rüzgâr türbini sayısını 128’e çıkaracak. Tarım, mera ve orman arazilerinden oluşan alanlarda büyük hafriyat araçlarıyla birlikte çalışma yapılacak. Yaklaşık 15 endemik türün bulunduğu alan aynı zamanda tıbbi açıdan da kullanılan bitki türlerini barındırıyor.

Şirketin bağlı olduğu Alto Holding geçen yıllarda zeytin ağaçlarını kesmesiyle gündeme geldi. Şirket, bakanlıktan aldığı onayla bilirlikte yine İzmir’de güneş enerji santralı (GES) kurmak için çalışmalara başladı. Köylülerin açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ancak bu karar çıkana kadar da 2 bine yakın zeytin ağaconın kesildiği kamuoyuna yansıdı.

