Rüzgar çiftliği türbinlerinin deniz tabanı üzerindeki etkisi araştırıldı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:52

Güncelleme: 04.09.2024 - 14:52

İngiltere'deki Essex Üniversitesi'nden araştırmacılar, Cumbria açıklarında bulunan Birleşik Krallık'ın en eski aktif açık deniz rüzgar çiftliğinden bir dizi örnek topladılar.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Natalie Hicks, BBC'ye demecinde, “Net sıfır enerji hedeflerine yönelik talebimizin, açık deniz rüzgar çiftliklerinde bir artışa neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, söz konusu çiftliklerinin çevresel etkilerini anlamamız aciliyet arz ediyor” dedi.

Çiftliği işleten Danimarkalı enerji firması Orsted ise şunları söyledi:

“Bilim öncülüğünde bir yaklaşım benimseyerek, bir tür yenilenebilir enerji olan açık deniz rüzgarının hassas bir şekilde kullanılmaya devam etmesini sağlayabiliriz.”

BBC'de yer alan habere göre, araştırmacılar önce, keşif gezilerini gerçekleştirmek için özel bir araştırma gemisi kiraladılar ve türbinlerin 50 metre kadar yakınından, bir buçuk kilometre uzağına kadar çeşitli mesafelerden numuneler topladılar.

Essex Üniversitesi liderliğindeki proje Orsted, St Andrews Üniversitesi ve Birleşik Krallık hükümetinin deniz uzmanları olan, Çevre Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilimi Merkezi (CEFAS) ile birlikte yürütüldü.

Essex Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Hicks, araştırmayı “son derece önemli” olarak tanımladı ve “veri toplamak için endüstri ile işbirliği yapmanın kilit önem taşıdığını” sözlerine ekledi.

Hicks, “Bu araştırmanın açık deniz rüzgârının kullanımı konusundaki politik karar alma sürecine doğrudan katkı sağlayacağını umuyoruz" dedi.

Ekip, türbinlerin biyoçeşitliliği, karbon depolamayı ve deniz tabanı kompozisyonunu nasıl etkileyebileceğini keşfetmeyi umuyor.