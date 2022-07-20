Karaburun’da mavi bayrak ve meydan coşkusu

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:55

Ardıç Plajı’na mavi bayrak kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçenin deniz turizminde giderek artan bir cazibe merkezi olmasından hareketle, plajların ve denizlerin temiz tutulmasına, gelecek kuşaklara korunarak devredilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

“ARITMA TESİSİ SU KALİTESİNİ ARTIRDI”

Başkan Erdoğan, “Ardıç Plajımız, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hazırladığımız engelsiz plaj iniş ve yürüyüş rampası ile tam bir tesis haline geldi.” dedi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile birlikte plajdaki su kalitesinin iyileşmesinin, Ardıç Plajı’na mavi bayrak getirdiğini vurguladı. Konuşmaların ardından Yarımada Yelken Şampiyonu Egehan Özkula ve yüzücüler tarafından denizden getirilen mavi bayrak ve mavi bayrak sertifikası, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş tarafından Erdoğan ve Soyer’e takdim edildi.

Törende, Ardıç Plajı’nın mavi bayrak alması şerefine düzenlenen Plaj Voleybolu ve Sokak Basketbolu Turnuvaları’nda şampiyon olan sporcular da ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’dan aldı.

İKİNCİ DURAK EĞLENHOCA KÖYÜ

Ardıç Plajı’ndaki törenin ardından Soyer ve Erdoğan Eğlenhoca Köyü’ne geçti. Yapımına 2019 yılında başlanmasına rağmen AKP Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı’nın asılsız ihbar ve şikayetleri sonucunda iki yıl geciken Köy Meydanı, Atatürk Büstü, Yerel Ürünler Pazarı ve Sosyal Tesis’in açılışı köylülerin katılımları ile gerçekleştirildi.

Törende konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tüm engellemelere rağmen Karaburun’un korunarak gelişmesi için çalışmaya dikkat ettiklerini söyledi. Efes-Mimas Kültür Rotası içinde yer alan Eğlenhoca Köyü’nün yeni meydanı ile birlikte tam bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“400 yıldan fazla süredir yerleşime açık olan Eğlenhoca Köyü’müzün eski meydanı hırpani görüntüsü ile bize hiç yakışmıyordu. Alanın bir bölümü kontrolsüz şekilde otopark kullanılıyor, Atatürk’ümüzün büstü araçların arasında kalıyordu.

Meydan projemiz kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından bizlere hediye edilen çocuk parkı, spor aletleri ile köy kadınlarının el emeği ile ürettikleri ürünleri satabilecekleri stantlarımız da yer alıyor. Yine kadınlarımız için inşa ettiğimiz üretim binası ile ilçemize değer yaratacak bir işi tamamlamış oluyoruz. Hem Eğlenhoca köyümüz hem de misafirlerimiz yeni meydanımızı güle güle kullansınlar.”

Konuşmaların ardından Soyer ve Erdoğan, meydan projesinde incelemelerde bulunarak köy kadınlarının el emeği ürünlerini sattıkları tezgâhları ziyaret ettiler.