Karaburun'daki elektrik kesintileri TBMM gündeminde: Her fırtınada 6 saatlik kesinti

13 Ocak 2022 Perşembe, 16:26

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi Sevda Erdan Kılıç, rüzgar enerji santralleriyle Türkiye'nin en fazla enerji üreten ilçelerinden Karaburun'daki elektrik kesintilerini TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, "Yağmur ve fırtınada 5-6 saate varan elektrik kesintileri oluyor. Yöre halkı elektrik tellerinden çıkan yangınlar nedeniyle maddi manevi zarar görüyor" dedi.

CHP'li Kılıç, İzmir'in Karaburun ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili TBMM'ye araştırma önergesi sundu. Kılıç, yaklaşık 450 megavatlık rüzgar enerji santrali ile Türkiye’nin en fazla enerji üreten ilçelerinden Karaburun'daki kesintilerin yurttaşlar açısından dayanılmaz boyuta ulaştığını öne sürdü.

"YILLARDIR ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Altyapı yetersizliği, elektrik direkleri ile tellerinin eski olması gibi sorunlar nedeniyle yağmur ve fırtınada özellikle köylerde 5-6 saate varan kesintiler yaşandığını vurgulayan Kılıç yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Konutlarda ve işyerlerinde elektronik eşyaların bozulduğu, evinde tıbbi cihaza bağlı yaşayanlar için ciddi risk oluşturduğu, zaman zaman çıkan yangınlarda zeytinlikler ve tarlalardaki mahsullerin yandığı, yöre halkı tarafından sıkça dile getirilmektedir. Yöre halkı elektrik tellerinden çıkan yangınlar nedeniyle maddi manevi zarar görüyor. Yurttaşlar ve muhtarlar GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sağlanan hizmette yaşanan bu sıkıntıları defalarca CİMER ve Kaymakamlığa imza toplanmak suretiyle şikayet ettiklerini aktarıyor. Tüm bunlara rağmen sorun yıllardır çözüme kavuşturulmuyor. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan “Yarımada'da yaşanan sıkıntıyı gidermek için 2021 yılında yoğun bir yatırım programını etap etap devreye alacağız. Şebeke altyapı ve bakım yatırımını 2021 yılında dört kat artıracağız” açıklamasına rağmen çözüm üretmedi. Türkiye’nin en batısında dağlarında onlarca rüzgar enerji santralinin çalıştığı, üretilen elektriğin ülkeyi aydınlattığı Karaburun’da 2022 yılında elektrik sıkıntısı yaşanıyor olması trajikomik bir olay."

"ŞİRKETİN BAKIŞ AÇISINI GÖSTERİYOR"

Sevda Erdan Kılıç'ın açıklaması şöyle devam etti:

"GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Karaburun'a bakan bir mühendisinin olmaması, vatandaşların bu işlerle ilgili Çeşme'ye gitmek zorunda kalması şirketin bu sorunu çözme konusundaki bakış açısını gösteriyor. İzmir’in Karaburun ilçesinde ve köylerinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesi, elektrik arızaları ve kopan elektrik tellerinin çıkardığı yangınların önlenmesi ve elektrik kesintileri ile yangınların bir daha yaşanmaması adına alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa’nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.”