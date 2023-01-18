Karaburun'un RES’e karşı ÇED zaferi!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 14:49

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 14:52

İzmir’in Karaburun ilçesinin Yayla Mahallesi’nde (Yaylaköy) faaliyet gösteren rüzgar enerji santrali (RES) şirketi Lodos Elektrik Üretim A.Ş.’nin kapasite artışı ile ilgili ÇED toplantısı köylülerin ve çevreci yurttaşların protestosu üzerine yapılamadı.

“BURASI BELEDİYENİN MÜLKÜ... DIŞARI!”

Belediye mülkü köy odası salonuna gelen firma görevlilerine de Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan izin vermedi. Bölgedeki 87 olan türbin sayısını 128’e çıkarmak isteyen firma görevlileri de köy meydanı, bahçe ve cami önünde çağrı yapmak istese de köylülerin itirazları nedeniyle gerçekleşmedi. Ses düzeni, barkovizyon aparat-malzemeleriyle belediye mülkü köy odası salonundan çıkaran ve elektrik şalterlerini indirten Başkan Erdoğan, “Burası belediyemizin mülkü ve halkımız bu toplantıyı istemiyor, izin vermiyor. Dışarı!” dedi. Firma görevlileri ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri çağrı ve toplantı yapamadı.

Erdoğan, tutanağın da herkesin gözü önünde tutulması konusunda ısrarcı oldu ve “halkın yoğun protestoları nedeniyle toplantı çağrısı yapılamadığı”, “halk tarafından toplantının yapılmasının istenilmediği ve projeye karşı olduklarını protestolarla belirttiler” ifadelerinin yer aldığı resmi tutanak imzalandı.

“FİRMANIN BÜYÜME ISRARI DOĞAL YAŞAMI TEHDİT EDİYOR”

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yenilenebilir enerjiye karşı olmadıklarını, ancak Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun Yarımadası için devlet kurumlarınca hazırlanan biyoçeşitlilik sunumunda, ilçenin endemik zenginliğinin ve hayvancılığın tehdit altında olduğunun ifade edildiğini belirterek, “Kamu kurumlarımızın tespitleri bölgenin RES ve GES yatırımına doyduğunu açıkça ortaya koyarken, firmanın büyüme ısrarı doğal yaşamı tehdit eder hale geldi. Doğa dostu bilimsel bir hazırlıkla ve doğru yerde alternatif enerji yatırımına itirazımız yok. Ancak doymak bilmez ve tüm canlılarımızın yaşamını hiçe sayan bu talana itirazımız var. Biz bugün geleceğimize, Yarımadamıza sarılmak için buradayız. Toprağımıza keçi inadıyla sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“YARIMADA’DA RÜZGAR EKEN, FIRTINA BİÇER!”

Yaylaköy’de yeni GES talepli ÇED sürecine Bakanlıktan toplantı izni çıkmadığını da duyuran Başkan Erdoğan, “Firmanın kapasite artışı talebi, binlerce zeytin ağacını yok edecek, kıl keçilerimizi strese sokacak ve doğal yaşam dengelerini bozacak. Karaburun olarak RESti gördük, biz de ‘RESte REST’ dedik. Bölgemizin dokusunu bozacak, talan edecek hiçbir çalışmaya izin vermeyeceğiz ve tüm gücümüzle karşısında duracağız. Öyle yağma yok, Karaburun’da ve Yarımada’da rüzgar eken fırtına biçer!” ifadelerini kullandı.

ÇED ZAFERİ İÇİN HARMANDALI

Başkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir ve Karaburun Belediyeleri, İzmir Kent Konseyi, ilçe konseyleri, DİSK Emekli-Sen, Engelliler Meclisi ve çevreci platformlara, Yayla Mahallesi’ne sahip çıktıkları ve kötü havaya rağmen mücadelelerine destek verdikleri için teşekkür etti. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan,Yaylaköy’ün direnişçi kadınları ve çevreci yurttaşlarla birlikte ‘günün mücadele zaferi’ anısına harmandalı oynadı.