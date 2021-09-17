Karaca: Milli boksör Alcu gururumuz
UBA Avrupa Altın Kemer Şampiyonası’nda Gürcistanlı rakibi Paata Varduashvılı’yı ilk raunda nakavt ile yenerek Altın Kemer Şampiyonluğu maçını kazanan milli boksör Kubilay Alcu, Alim Karaca’yı ziyaret etti.
Alcu’yu belediye binası önünde belediye bandosu karşıladı. Alcu’nun antrenörleri, ailesi ve dostlarının katıldığı ziyarette Başkan Karaca yaptığı açıklamada, “Kubilay kardeşimle uzun süredir irtibat halindeyiz. Başarısından ziyade böyle değerli bir evlat yetiştirdikleri için ailesine ve bugünlere gelmesinde büyük emek veren hocamıza da çok teşekkür ederim. Kubilay Avrupa Şampiyonu olmuş değerli bir arkadaşımızdır. Beşkaza’nın gururudur. Ben kendisinin Fethiye Belediyesi’nin sporcusu olmasını istiyorum. Bundan sonra çıkacağı müsabakalarda belediyemiz adına yarışmasını istiyorum. Önümüzdeki günlerde Kubilay’la birlikte bir anlaşma yapacağız. Belediyemiz bünyesinde daha çok başarılara imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Milli boksör Kubilay Alcu ise “Hedefimizin hep en iyi olduğunu daha önce de söylemiştik. Başkanımla sürekli iletişim halindeydik. Bana hep destek oldu. Fethiye’nin ve ülkemizin adını duyuracağıma, bayrağımızı her yerde dalgalandıracağıma söz veriyorum” dedi.
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