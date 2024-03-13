Karacabey Şeker Fabrikası satıldı: CHP’li Öztürk’ten sert tepki!

Bursa’nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren Karacabey Şeker Fabrikası'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla satılmasına, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:39
Karacabey Şeker Fabrikası satıldı: CHP’li Öztürk’ten sert tepki!
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren Karacabey Şeker Fabrikası, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 58 Milyon 500 bin liraya satıldı. Satış kararı 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fabrikanın satışına tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Sayın Erdoğan, İngiliz şirketlerin ürettiği yapay şekerleri tüketmemizi uygun görüp bu skandal satışa onay vermiş. Pancar üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden olmamıza rağmen dışarıdan şeker ithal ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkemizde devlete ait 15, özel sektöre ait 12 ve pancar kooperatiflerine ait 6 şeker fabrikası bulunuyor. Türkiye’de her sene tonlarca şeker pancarı üretiliyor. Elimizdeki bu imkânlara rağmen neden şeker ithal ediyoruz?

“SIRADA HANGİ FABRİKANIN SATIŞI VAR?”

Bu ülkenin tüm varlıklarını kendi kazanımınız gibi sattınız, her gün elde kalan varlıklarımızı da satmaya devam ediyorsunuz. Burada sormak istediğim şey şu ki; bu satışlara karar verirken, Bursa halkının Türk milletinin hangi çıkarları aklınızda var? Sayın Erdoğan, sırada hangi fabrikanın satışı var?” dedi.

Öztürk, TÜİK’in son verilerine değinerek “TÜİK Dış Ticaret verilerine göre Türkiye, 2022'nin 12 ayında toplam 600 bin ton şeker ithal etmiş. Türkiye'nin DİR kapsamında şeker ithalatı yıllara göre ortalama 150 bin ile 200 bin ton arasında değişirken, 2022'nin 12 ayında toplam 600 bin ton şeker ithal edilmiş. Fabrikalarımızda işlenecek tonlarca pancar üretebilen bir ülkeyken Sayın Erdoğan’ın bu halka, bizlere reva gördüğü şey İngiliz yapay şekeri. Sizin, benim, vatandaşlarımızın sağlığına biçilen değer ise 58 milyon 500 bin lira” ifadelerini kullandı.


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