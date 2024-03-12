Erdoğan imzaladı: Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz satıldı

Tepkilere rağmen özelleştirilen Bursa'daki Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 58 milyon 500 TL'ye Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:25
Erdoğan imzaladı: Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz satıldı
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Bursa’nın Karacabey ilçesindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası’na ait taşınmaz ve üzerinde yer alan yapıların 58 milyon 500 TL'ye satılmasına ilişkin Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karara göre; mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar 58 milyon 500 lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.

Söz konusu kararın 4046 sayılı Kanunun 3'üncü ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. Maddesi gereğince alındığı belirtildi.


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