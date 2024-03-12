Karacasu’da polis ekipleri yurttaşı uyardı: Dolandırıcılara dikkat
Aydın’ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yurttaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii’nde düzenlenen etkinlikte, yurttaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.
Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerel halkın daha güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Emniyet ekipleri, pazar yerinde ve camide yurttaşlarla buluşarak dolandırıcılıkla mücadelede önemli bilgiler paylaştı. Ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda yurttaşlara uyarılarda bulunuldu.
Ayrıca, emniyet ekipleri tarafından hazırlanan broşürler de dağıtılarak, dolandırıcılıkla mücadelede bilinçlenmelerine katkı sağlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer etkinliklere devam ederek toplum güvenliğini artırmaya yönelik çabaların sürdüreceğini belirtti.
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