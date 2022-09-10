Karaçay Deresi eski lastik çöplüğüne döndü
Osmaniye'deki Karaçay Deresi’nin yatağı, eski lastik çöplüğüne döndü. Mahalleli, atıkların dere yatağını kirlettiğini belirterek yetkililerden lastiklerin kaldırılmasını istedi.
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi’nden geçen Karaçay Deresi’nin yatağına, bir süre önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kamyonlarla atık lastikler bırakıldı.
Mahalleli yaklaşık bir aydır kötü bir görüntü oluşturan lastiklerin kaldırılmasını istedi. Mahallenin muhtarı Turgut Uyduran, zaman zaman dere yatağına atıklar bırakıldığını ancak lastiği ilk defa gördüklerini söyledi.
'LASTİKLERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'
Atık lastikleri bırakanları tüm araştırmalara rağmen tespit edemediklerini belirten Uyduran, "Lütfen atıklarınızı Karaçay'a bırakmayalım. Bu atıklar doğada kaybolmuyor. Allah korusun, sel geldiğinde bu lastikler bir yerleri tıkar, daha büyük felaketlere neden olur. Belediyemizden, yetkililerden bu atıkların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
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