Manavgat’ta orman yangınlarında zarar gören alanlar çöplük oldu
Manavgat’ta 28 Temmuz 2021’de başlayıp on gün süren yangında zarar gören binlerce hektarlık orman alanları tahrip edilmeye devam ediliyor. Ormanlık alanlara çöp ve hafriyat dökülmesine tepki gösterildi.
Antalya Manavgat’ta orman yangınında zarar gören alanların bir bölümüne hafriyat ve çöp dökülmesi tepki çekti.
Hafriyatın, evleri yanan bazı yurttaşların yıkılan evlerinden çıktığı öne sürüldü. Manavgat’ta 28 Temmuz 2021’de başlayıp on gün süren yangında 70 bin hektar orman yandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangında yedi kişi yaşamını yitirdi.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede zarar gören evler ve işyerleri yıkılıp yenilerinin yapımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje başlatıldı. Bölgede inşaatlar yükselirken yanan orman alanlarının bazı bölgelerine hafriyat ve çöp döküldüğü görüldü. Buna tepki gösteren yurttaşlar, bazı kişilerin yangında zarar gören evlerini yıktıktan sonra ortaya çıkan molozları bu bölgelere götürüp döktüklerini öne sürdü. Turizmci Mehmet Çelikten “Her yıl binlerce turist gelip buraları geziyor. Bu hafriyatları gördüklerinde onlara ne diyeceğiz?” dedi.
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