'Karaciğer, böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımına ilişkin yeni gelişme
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya üzerinden 'karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımı yapan kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerindeki sanal devriyelerini sürdürüyor.
HESABIN SAHİBİ YAKALANDI
Sanal devriye sırasında R.A. isimli kullancı, "A Rh pozitif karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" şeklinde herkese açık paylaşım yapıldığı belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonda hesabın sahibi Ş.T., gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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