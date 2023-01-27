'Karaciğer, böbrek arayanlar arayabilirler' paylaşımına ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:04

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:06

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, internet üzerindeki sanal devriyelerini sürdürüyor.

HESABIN SAHİBİ YAKALANDI

Sanal devriye sırasında R.A. isimli kullancı, "A Rh pozitif karaciğer ya da böbrek arayanlar arayabilirler" şeklinde herkese açık paylaşım yapıldığı belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda hesabın sahibi Ş.T., gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.