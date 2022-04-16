Karadeniz 150 metre kumsalı yuttu, evler tehdit altında

16 Nisan 2022 Cumartesi, 11:05

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan kıyı erozyonunda sahil bölgesindeki 150 metrelik kumsal alan ile çok sayıda ağaç deniz sularında yok oldu. Deniz suyu, yerleşim yerine yaklaşarak evleri ve mahalle yolunu tehdit ediyor. Sancaklı Mahallesi’nde her geçen gün metrelerce ilerleyen deniz suyu, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, yıkılan ağaçları iplerle birbirine bağlayarak dalgaların önüne set kurup suyun şiddetini azaltıyor.

“150-200 METRE KADAR KUMSAL BÖLGESİ DENİZE GÖMÜLDÜ”

Afetin her geçen gün şiddetlendiğini ve mahalledeki hanelere yaklaştığını belirten Sancaklı Mahallesi Muhtarı Haydar Ayın, “Deniz kenarındaki yerleşim alanlarını deniz tehdit etmeye başladı. Kıyı erozyonu olarak isimlendirilen afet, her geçen gün şiddetleniyor. Toprak kaymasını önlemek için kumsala çam ağaçları dikmiştik. Afetle birlikte, dikilen çam ağaçları da denize karışarak yok oldu. Son 3 yıla baktığımızda toplamda 150-200 metre kadar kumsal bölgesi denize gömüldü” şeklinde konuştu.