Karadeniz açıklarındaki gemide yangın çıktı, denize atlayan makinist kayboldu
Samsun'da Karadeniz açıklarında Marshall Adaları bandıralı kargo gemisinde çıkan yangın sırasında, kıyafetleri alev alınca denize atlayıp, kaybolan makinist Michael Muravyev (43) için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Karadeniz'in yaklaşık 4 mil açığında, 2 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Marshall Adaları bandıralı 'Azov Confidence' adlı kargo gemisinde yangın çıktı.
Bu sırada Ukrayna uyruklu makinist Michael Muravyev'in kıyafetleri yanmaya başladı. Alevleri söndürmekte başarılı olamayan Muravyev, panikle denize atladı.
Gemi kaptanı, dalgalı denizde kaybolan Muravyev için Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.
Havadan helikopter destekli sürdürülen çalışmalarda, kayıp makiniste dair bir ize ulaşılamadı. Havadan ve karadan çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Rusya'dan demir alan kargo gemisi ise Samsun Limanı'nda bekletiliyor.
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