Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği tehlikeye girdi: ‘İki ülke de gemileri meşru hedef ilan etmişti’

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri son günlerde Karadeniz’de net bir şekilde görülüyor. Bu ayın başında Ukrayna’nın “Rusya’nın gölge filosunda bulunan” gemileri Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde hedef alması sonrası Dışişleri, Ukrayna büyükelçisini ve Rusya’nın geçici maslahatgüzarını bakanlığa çağırmıştı.

SALDIRILAR DURMADI

Geçtiğimiz cuma günü ise Panama bandıralı bir Türk gemisinin Ukrayna’nın Odessa yakınlarındaki Çornomorsk limanında alevler içindeki görüntüsü kamuoyuna yansıdı. Ukrayna, Rusya’nın limanı hedef aldığını belirtirken, 3 Türk gemisinin bundan zarar gördüğünü kaydetti. Türk Dışişleri de benzer şekilde hedefin liman olduğunu vurguladı. Rusya ise, cumartesi günü, adres belirtmeksizin, “Ukrayna’nın terörist saldırılarına misilleme yapıldı” dedi. Cumartesi ilerleyen saatlerde ise Ukrayna, ayçiçek yağı taşıyan Tuvalu bandıralı bir Türk gemisinin Rusya tarafından vurulduğunu söyledi. Resmi açıklamalara göre bu saldırılarda mürettebat zarar görmedi.

‘İKİ ÜLKE DE MEŞRU HEDEF İLAN ETMİŞTİ’

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı, emekli büyükelçi Ahmet Erozan, saldırıları değerlendirirken, “Bir defa şunu not etmek lazım. Savaşan her iki taraf, karşı tarafa hizmet eden bütün gemilerin hedef olacağını açıkladı. Yani Rusya, Ukrayna’ya giden gemileri, Ukrayna, Rusya’ya giden gemileri hedef alacağını duyurdu. Dolayısıyla o gemiler, bayrağı ve mülkiyetinden bağımsız olarak o limanlara gitmekle bir risk alıyor. Büyük ihtimalle de 5 liraya taşıyacaklarını 10 liraya taşıyorlar. Bence hem Rusya hem de Ukrayna, Türkiye’ye de başka ülkelere de bir mesaj veriyor: ‘Biz size buralarda dolanmayın demiştik’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Erozan, sözlerini, “Bu gemilerin ne taşıdığı da önemli. Yani bu gemiler zeytinyağı mı taşıyor, petrol mü taşıyor, doğal gaz mı taşıyor, askeri malzeme mi taşıyor, insani yardım mı taşıyor, buğday mı taşıyor? Bunları bilmek lazım. Cuma günkü gemi tırları taşıyordu, ama tırların içinde ne vardı? Bunu bilmiyoruz. Acaba Ruslar, gemide şu veya bu malzeme olduğunu bilerek mi vurdu” şeklinde sürdürdü.

‘ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONRASI GERÇEKLEŞMESİNİN ANLAMI YOK’

Erozan, her halükarda, ortaya çıkan tablonun iyi olmadığını belirterek, “Savaş maalesef Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği diyebileceğimiz hareketliliği risk altına sokuyor. Burada Türkiye’den ziyade, Rusya ve Ukrayna’ya seslenmek lazım. Sivil hedeflerden nasiplenmemek gibi bir telkinim olacak ama savaş dediğimiz şey böyle olmuyor tabii ki. Yani biz bugün savaşta insani kuralların dahi ihlal edildiği bir coğrafyadayız. Her iki taraf da savaştıkları sürece, aldıkları tedbirleri kendilerine göre haklı ve mübah görüyor” açıklamasını yaptı. Erozan, öte yandan, Cuma günkü saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi sonrası gerçekleşmesine bir anlam atfetmediğini kaydederek, “Bu bir tesadüf. Putin’in bir sıkıntısı varsa Erdoğan’a söylerdi. Gemiyi vurarak mesaj vermesi diye bir şey bence manasız” dedi.